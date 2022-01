Eigenaar verkoopt 't Wapen van Wormer: 'klaverjassen, linedance, dat gaan we missen'

Na zestien jaar houdt eigenaar Percy Vinke van 't Wapen van Wormer het voor gezien. Hij heeft de kroeg verkocht. Het hing al even in de lucht, want 't Wapen was dicht sinds het uitbreken van corona. De toekomstige bestemming van het pand is nog onbekend.

Na het sluiten eind 2019 opende de kroeg nog één keer de deuren, om ze een week later weer dicht te doen. "Het beviel ons niet", zegt Vinke. "Voor ons was het niet haalbaar. We zijn een café, hebben geen keuken. Ik ben van mening: je gaat spontaan naar de kroeg, dan moet je niet van tevoren een tijdslot hoeven afspreken of vastleggen of je wel of niet naar binnen mag. De spontaniteit en de gezelligheid is weg. Je mag niet dansen, je mag niks doen… dat werkt niet voor ons."

Een gemis

Enerzijds is Vinke blij dat hij aan een nieuwe uitdaging kan beginnen, anderzijds is de sluiting een gemis. "We hebben hier hele mooie dingen meegemaakt, veel mensen ontmoet, trouwe gasten, klaverjassen, linedance. Dat gaan we toch wel missen."

De kroeg is meer dan honderd jaar oud, begon als Café Landzicht en heette later Ben en Gré. Op 10 januari 1966 brak er een grote brand uit, die de kroeg dus niet fataal is geworden.

Tekst loopt door onder de foto.