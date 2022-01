Carnavalsfeest in Enkhuizen afgelast: "Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten"

De carnavalsviering in Enkhuizen kan dit jaar, net als in 2021, door de coronamaatregelen niet doorgaan. Dat heeft carnavalsvereniging De Haringhoppers vandaag bekendgemaakt. "Het is onmogelijk om carnaval te vieren, zoals we gewend zijn", zegt de vereniging in een verklaring.

Twee jaar geleden gooide de harde wind nog bijna roet in het eten voor de carnavalsoptocht door Enkhuizen. En vorig jaar moesten de Haringhoppers het carnavalsweekend annuleren vanwege de coronamaatregelen.

Ook dit jaar zorgen deze er voor dat het niet mogelijk is om carnaval in Enkhuizen te vieren. "Dat wil niet zeggen dat we bij de pakken neer gaan zitten", laten de Haringhoppers weten. "Integendeel, we gaan er alles nog aan doen om de verbinding met onze leden, bezoekers en sponsoren te houden."

De carnavalsvereniging bruist naar eigen zeggen van de ideeën over wat er nog wel mogelijk is, maar realiseert zich ook dat dit niet op korte termijn georganiseerd kan worden. "We willen vooral in mogelijkheden denken. We houden iedereen op de hoogte van de digitale- en live activiteiten die we gaan organiseren", aldus de Haringhoppers.

Optocht Zwaag verplaatst

Een paar weken geleden maakte carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag bekend dat de grote optocht en bijbehorende feesten voor dit jaar worden verschoven naar het laatste weekend van maart. Dit werd al voor de aankondiging van de lockdown besloten.

"Wij voorzagen niet dat het vieren van carnaval door de coronamaatregelen eind februari door zou kunnen gaan", vertelde pr-man Eric Bot van de carnavalsvereniging eerder. "Toen bedachten we dat het handig zou zijn om alvast duidelijkheid te scheppen. Vandaar dat alles met een maand is opgeschoven."

De grote carnavalsoptocht in Zwaag vindt plaats op zondag 27 maart. Het caranavalsweekend wordt die dinsdag erna afgesloten met de Dikke Dolle Dinsdag. Over de bekendmaking van Prins Carnaval is nog niets bekend.