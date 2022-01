Selma wil excuses Zaanstad voor 'kille' naoorlogse behandeling

In de winter van 1942 wordt de 8-jarige Selma Heijstek met haar joodse familie hun huurhuis uitgejaagd en gedeporteerd naar Amsterdam. Veel meubelen lopen schade op bij het verhuizen of vergaan in een haastig gezochte opslag. Na de oorlog wordt de familie 'kil' ontvangen door de gemeente en komt er geen compensatie voor de geleden schade. Zaanstad laat nu onderzoeken hoe huis eigenaren en huurders bejegend en gecompenseerd zijn na de oorlog.

"De gordijnen waren aan de ramen gevroren", zegt Selma over de barre winter waarin ze plotsklaps moest verhuizen naar de Jodenbreestraat in Amsterdam. Omdat Selma's moeder joods was, moest de familie verkassen naar het 'judenviertel' in Amsterdam, van waaruit haar moeder uiteindelijk naar Westerbork is gebracht. Selma ontsprong die dans doordat haar vader niet-joods was, en ook haar moeder overleefde uiteindelijk het kamp.

Na de oorlog kon het gezin weer terug naar het oude huis in Zaanstad. De meeste meubelen waren al die tijd opgeslagen bij de plaatselijke smid. Volgens Selma kwamen die gehavend weer terug. Vergoeding kwam er niet, omdat de inboedel niet goed zou zijn opgeslagen en niet onder oorlogsschade zou vallen. Om het geld is het de bijna 80-jarige Selma niet te doen, vooral de bejegening vindt zij tot op de dag van vandaag nog kil.

Compensatie

De gemeenten Zaandam en Zaandijk kochten in de Tweede Wereldoorlog onroerend goed op van de Duitse bezetter. Deze huizen waren afgepakt van de oorspronkelijke Joodse eigenaren. Na de oorlog troffen de gemeenten regelingen voor rechtsherstel voor de gedupeerden. Of dat goed is gegaan, laat Zaanstad nu onderzoeken. Bijzonder is dat Zaanstad ook de bejegening van huurders onder de loep neemt.

Veel onderzoek is er al gedaan door Joods Monument Zaanstreek. Pim Ligtvoet helpt de gemeente in haar zoektocht naar antwoorden. Volgens hem wordt het ingewikkeld om alle individuele gevallen te bekijken als het gaat om schadevergoeding bij huurders. Veel beter zou het volgens hem zijn om, net als bij grote gemeenten, een schenking te doen in een collectief fonds of instelling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit. De eindrapportage zal vermoedelijk in de zomer van 2022 klaar zijn. In 79 gemeenten worden soortgelijke onderzoeken gehouden.