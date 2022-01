Beeldentuin op plantsoen Spaarndamseweg tot drie keer toe vernield

Remco is initiatiefnemer van de kleine beeldentuin, schuin tegenover het oude mijnenvegerschip, langs het Spaarne. Het begon allemaal met een stenen bouvier, die hij van een collega had gekregen. "Ik vond het zonde om 'm weg te gooien en heb 'm toen heel brutaal op het plantsoen neergezet."

Ingrijpen

Toen de beelden op nieuwjaarsdag voor de derde keer vernield werden onder zijn neus, belde Remco meteen de politie. "Die waren er heel snel. Maar de man was al weg. Even later kwam hij weer aanlopen en toen heeft de politie hem aangehouden."

Remco is blij dat de dader is ingerekend, maar hij gaat geen aangifte doen tegen de man. "Het was een verwarde man en blijkbaar een bekende van de politie. Ik vind het sneu en hoop dat hij geholpen wordt." Ondertussen staan de beelden weer netjes op hun plek.