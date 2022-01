Erik Teljeur nog altijd in onzekerheid over nieuwe woning na afbranden woonboerderij

Het is nog altijd onduidelijk of Erik Teljeur binnenkort weer een eigen woning heeft. De woonruimte die hij in Wijdenes huurde, brandde begin vorige maand af, waardoor Erik op zoek is naar een nieuwe woning. "Ik hoop aan het einde van deze week meer duidelijkheid te hebben", vertelt hij.

Op 2 december van het afgelopen jaar brandde de woonboerderij, waar Erik al 25 jaar een kamer huurde, volledig af. Erik Teljeur was plotseling alles kwijt en moest dringend op zoek naar een nieuwe woonruimte. Naast persoonlijke spullen en zijn meubels is Erik ook zijn complete verzameling LP's verloren.

Hij werd in de afgelopen weken opgevangen door vrienden en kennissen. Zicht op een nieuwe, permanente woning heeft hij nog niet. "Ik heb nog helemaal niets gehoord. In de afgelopen weken ben ik langsgegaan bij verschillende instanties, zoals de gemeente, woningbouwverenigingen en ook bij zorginstellingen."

Overal waar hij komt krijgt Erik hetzelfde te horen. "We vinden het heel jammer voor u, maar u moet achteraan in de rij aansluiten", zegt Erik. "Zelfs tijdelijk onderdak kan mij niet worden aangeboden." En dat vindt Erik jammer, want hij voelt zich al bijna 30 jaar onderdeel van de regio en heeft in die tijd ook veel vrijwilligerswerk gedaan.

Beperkt budget

Door zijn diabetes en lichte vorm van autisme leeft Erik op dit moment van een uitkering. Het bedrag dat hij ontvangt is niet voldoende om zelf een woning in West-Friesland te kunnen huren. "Vergis je niet, want als ik kijk op huizenwebsites worden er genoeg aangeboden. Alleen zijn die niet toereikend voor mijn budget", legt Erik uit.

Hij hoopt op een hogere plek op de wachtrijen voor woningen in West-Friesland. "Waarom kunnen zij mij als dakloze geen voorrang geven op de lijst?", vraagt Erik zich af. "Al is het maar voor een tijdelijk onderkomen, totdat er een permanente oplossing is. Dit is geen normale situatie, zeker niet voor een land als Nederland. Deze situatie is eigenlijk inhumaan."

Intakegesprek

Momenteel verblijft Erik bij een kennis in het Groningse Sidderburen. Daar mocht hij tijdelijk komen wonen, inmiddels heeft hij te horen gekregen dat hij mag blijven zolang als het nodig is.

"Dat heeft die vriend mij vorige week verteld. Dat is mooi, maar ik wil niet – al is het tijdelijk – binnen iemands privéleven wonen. Deze vriend woont alleen, maar ik heb bijvoorbeeld ook heel veel lieve aanbiedingen gekregen van mensen in de buurt waar ik ook tijdelijk zou mogen wonen."

Morgenmiddag heeft Erik Teljeur een intakegesprek bij de GGD, met mensen van de afdeling Brede Centrale Toegang. Dit loket geeft advies en informatie aan dak- en thuislozen, en biedt daarnaast ook hulp aan.

Erik hoopt dat zij hem kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe woonruimte. "Dat gesprek vindt 's middags plaats via Zoom", vertelt Erik. "Donderdag wordt mijn situatie binnen de GGD besproken. En ik hoop vrijdag van hen te horen wat zij wel of niet voor mij kunnen betekenen."