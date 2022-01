Burgemeester Huizen vermoedt meer afgestoken vuurwerk, wel mindere schade

Wat Niek Meijer, de burgemeester van Huizen betreft, is er rond de jaarwisseling beduidend meer vuurwerk afgestoken dan vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod van kracht was. Naast het niet opvolgen van het verbod is er in Huizen ondanks goede afspraken tussen instanties en bewoners het nodige vernield.

Wel voegt Woudsma eraan toe dat het hem duidelijk is geworden dat het bij de jaarwisseling allesbehalve stil is geweest in Huizen, ook al was er opnieuw een vuurwerkverbod. Ondanks een avond en een nacht waarin het nodige is afgestoken, verwacht de Huizer dat de bijna 1.300 klachten van recordjaar 2021 niet worden gehaald. In 2020 waren het 1.158 en 2019 was met 682 een relatief rustig 'knaljaar'.

Vanaf zijn vakantieadres laat Ruben Woudsma van Vuurwerkmeldpunt gemeente Huizen, tevens raadslid namens CDA Huizen, weten zelf het idee te hebben dat het aantal klachten is gedaald. Op maandag 27 december waren er 420 meldingen binnen, na een heel rustige kerst. "Ik heb de cijfers nog niet opgemaakt, omdat ik weg ben, maar mijn globale inschatting is dat we minder meldingen hebben binnen gekregen dan vorig jaar."

"Het was meer dan vorig jaar en niet alleen tijdens de jaarwisseling is er vuurwerk afgestoken, ook daarvoor werd er vuurwerkoverlast ervaren en gemeld", geeft de burgemeester aan in de terugblik op vrijdag en zaterdag in Huizen.

Geen schade hebben, is het doel van de gemeente Huizen. Die ambitie is dit keer niet bewaarheid. Zo zijn er in en rond winkelcentrum De Kostmand vernielingen verricht. Daar sneuvelde onder meer een bushokje, zijn brievenbussen in een appartementencomplex gesloopt, zijn stoeptegels gebruikt om ramen in te gooien en is er ook nog een putdeksel verwoest.

Uitlaatklep

De schadeteller bleef niet op 0 maar volgens de burgemeester hebben de buitengewone opsporingsambtenaren, de ingehuurde beveiligers en de brandweer het als 'een van de rustigste nieuwjaarsnachten van de afgelopen jaren' betiteld. "Dat had door de coronamaatregelen ook anders kunnen lopen, want deze tijd met veel beperkingen is voor jongeren al moeilijk genoeg. Een uitlaatklep kan dan zo'n jaarwisseling zijn. Gelukkig was dat niet het geval", merkt de burgemeester op.

Onduidelijk is nu nog wat het totaalbedrag aan schade is. Momenteel is die inventarisatie gaande. Omdat er minder spullen van de gemeente zijn gesloopt, vermoedt Meijer dat de schadepost lager uitvalt dan in 2021. Tot nu toe is bekend dat er over heel Huizen drie vuilnisbakken en twee putdeksels zijn verwoest. Tevens is er 'wat brandschade' aan het wegdek en de bermen.

Oproep

Ondanks een 'intensieve voorbereiding' en 'samenwerking met de politie, gemeentelijke boa's, jongerenwerkers, winkeliers, buurtpreventievereniging Holleblok en diverse bewoners,' zoals Meijer aangeeft, is er toch sprake van schade aan particuliere en gemeentelijke eigendommen. De Huizer burgervader doet daarom een oproep aan gedupeerden om aangifte te doen. Tevens roept hij mensen op die wat gezien hebben dat eveneens te melden bij de politie.