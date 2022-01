Wonen in winkelpanden in Haarlemse Cronjéstraat lastig aan banden te leggen

Haarlem worstelt met het aan banden leggen van winkelpanden in de Cronjéstraat die tot appartementen worden omgebouwd. De gemeenteraad buigt zich over de vraag of het bestemmingsplan snel moet worden aanpast. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier niet de voorkeur aan, omdat er juridische risico's aan kleven.

Haarlem heeft de Generaal Cronjéstraat in het Haarlem-Noord bestempeld als hoofdwinkelstraat waar het winkelaanbod versterkt moet worden. Maar in het nu geldende bestemmingplan zijn woningen op de begane grond wel toegestaan. En daar wordt door de pandeigenaren steeds vaker gebruikt van gemaakt.

Schade claimen

De gemeenteraad ergert zich hieraan, maar kan nu niets doen. Versneld het bestemmingsplan aanpassen is volgens het collegebestuur riskant. De vrees bestaat dat als pandeigenaren niet lang genoeg weten dat de regels anders worden, zij planschade zullen claimen bij de gemeente.

Als de wijziging via een een zogenoemd Omgevingsplan wordt geregeld, hebben de eigenaren naar verwachting zo'n drie jaar de tijd om de winkel als woning aan te passen, mochten ze dat willen. Dat heeft volgens B&W 'een actieve risicoaanvaarding'.

En tot die tijd denkt Haarlem die woningtoename op de begane grond van de lange winkelstraat toch deels tegen te kunnen houden. Bij een functiewijziging van een pand moet namelijk voldaan worden aan de parkeernormen. "Meestal, maar niet altijd, kan er een betreffende aanvraag hierop worden afgewezen", staat in een nota waar de gemeenteraad zich binnenkort over zal buigen.

Meestal is er niet genoeg ruimte om parkeerplaatsen toe te voegen bij woningtoename in de stad. "Er is dus een mogelijkheid om de functie als winkel te beschermen, alhoewel deze niet volledig sluitend is."