Tientallen mensen voor dichte deur priktenten wegens storm: "Iets misgegaan bij sms-dienst"

Tientallen mensen die een afspraak hadden voor een vaccinatie stonden gisteravond voor een dichte deur bij de priktenten in Alkmaar en Middenmeer. Vanwege een landelijke storing hebben veel mensen geen sms gekregen dat de afspraak geannuleerd werd vanwege zware windstoten. De GGD gaat onderzoeken wat er fout is gegaan.

Richard van Steenbergen uit Alkmaar is een van de gedupeerden. Hij had gisteravond een afspraak bij de vaccinatielocatie in Middenmeer. Toen hij daar voor de poort stond, werd met een megafoon omgeroepen dat de locatie gesloten was. "Meer werd ons niet verteld."

Van Steenbergen baalt behoorlijk: "Ik vind het echt schofterig. Ik heb wel gewoon een sms gekregen dat ik een afspraak had, maar afzeggen is kennelijk te veel moeite. Ik heb zeventig kilometer voor niks in de auto gezeten."

Rij auto's

En Van Steenbergen was lang niet de enige die rechtsomkeert moest maken. "Er stond een hele rij auto's voor me en achter me bleven ook auto's komen. Het is echt behoorlijk misgegaan in de communicatie. Dat terwijl ze al lang van tevoren wisten dat het hard ging waaien. Ik leef zelf van een bijstandsuitkering, maar de GGD gaat mijn benzinekosten niet vergoeden."

Volgens Harry Katstra van de GGD Hollands Noorden moesten de priktenten in Alkmaar en Middenmeer noodgedwongen sluiten vanwege harde windstoten. Als er windstoten boven de tachtig kilometer per uur zijn, is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om daar te werken. "Veiligheid gaat dan boven snelheid van vaccineren."

Techniek

In overleg met het KNMI is besloten om na acht uur de priktenten te sluiten. Het is volgens Katstra misgegaan bij de sms-dienst die mensen informeert als er iets verandert in de afspraak. "Een deel van de mensen heeft wel een sms gehad en een ander deel niet. De techniek heeft ons kennelijk in de steek gelaten."

Hoeveel mensen er gedupeerd zijn, is niet bekend. De GGD gaat onderzoeken wat er precies is misgegaan. Katstra: "Het is heel vervelend, want dit is niet de manier waarop wij werken."