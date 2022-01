Gooise boswachter slaat alarm bij Mark Rutte: natuur kan coronadrukte niet aan

De coronadrukte in de natuur zorgt voor ecologische schade. Boswachter Mirjam de Hiep van het Goois Natuurreservaat (GNR) maakt zich ernstige zorgen over de staat van de natuur. Zorg dat de natuur niet op de vlucht slaat, is haar boodschap in een open brief aan Mark Rutte.

Boswachter Mirjam de Hiep - Bart Siebelink

Volgens de Gooise boswachter en groene buitengewone opsporingsambtenaar (boa) wordt de natuur momenteel weer overspoeld met als grote gevolg dat de natuur van de leg is. Dat moet volgens haar meer aandacht krijgen van Den Haag. Tijdens de lockdowns, nu dus weer, is het spitsuur in het Gooise groen. De natuur opzoeken is heel populair in tijden waarin veel gesloten is. Grootste probleem is volgens De Hiep dat veel mensen zich niet aan de regels houden. Afschieten "Ik heb reeën zien rondrennen omdat er gevoetbald werd op de plekken waar zij altijd liggen te herkauwen", luidt een voorbeeld in haar open brief aan de demissionair minister-president. "Dieren die zich nu klaar moeten maken voor de winter worden verstoord en gaan de winter zo niet redden. Ik heb nog nooit zoveel gewonde reeën moeten afschieten of oprapen als dit jaar", schrijft De Hiep verder.

Quote "Tegen de tijd dat deze periode met corona achter de rug is, is de natuur compleet ontregeld" Mirjam de hiep boswachter Gnr

Dat het publiek de natuur in 't Gooi (her)ontdekt is aan de ene kant een goede ontwikkeling. Maar De Hiep neemt een verstoorde balans tussen genieten van het natuurschoon en genoeg ruimte houden voor de flora en de fauna waar. Bezoekers lappen de regels, de toegangsbepalingen, aan de laars. Honden lopen los, afval ligt in de natuur, wandelaars die de wandelpaden verlaten en mountainbikers die geen rekening houden met andere gebruikers. Het zijn enkele voorbeelden van verstoring die de boswachter geeft. Respectloos "Het is zo tegenstrijdig; de natuur en de beleving is nog nooit zo belangrijk geweest als in deze rare tijden. Maar het gedrag van mensen lijkt zo respectloos. Tegen de tijd dat deze periode met corona achter de rug is, is de natuur compleet ontregeld. Mensen lijken dat niet te beseffen", is te lezen in haar noodkreet. Namens alle boswachters in Nederland slaat De Hiep daarom nu alarm. Zij ziet de ecologische schade ontstaan, waardoor de moed haar in de schoenen zakt. Vandaar haar brief aan Rutte. De boswachter roept zijn hulp in, zodat de premier de situatie landelijk onder de aandacht kan brengen. Willen wij als Nederlanders kunnen blijven genieten van de natuur dan zullen we er anders mee om moeten gaan, is haar kernboodschap die Den Haag zou moeten verspreiden. Overigens is de oplossing heel simpel. Houd je aan de regels die op de borden staan bij de ingang van de natuurgebieden. "Dan behouden we met elkaar onze prachtige Nederlandse natuur en kunnen we toch allemaal ons hoofd leegmaken, ontspannen en genieten. En kunnen reeën hun territorium behouden, hoeven broedende vogels niet te vluchten, kunnen hagedissen eieren afzetten in het zand en velduilen rusten op de heide."