De Peiling: een maand zonder alcohol is makkelijk te doen

Tienduizenden Nederlanders houden na oud en nieuw de kurk op de fles. Een maand geen alcohol, de Britten noemen het dry january. Hier in Nederland heet het fenomeen IkPas. De teller bij IkPas.nl staat voor 2022 momenteel op 20.319 deelnemers, zij zullen proberen de hele maand januari geen druppel alcohol te drinken.

Veel mensen hebben zich heilig voorgenomen om komende maand de pauzeknop in te drukken als het gaat om drank. Ze doen het voor de uitdaging, voor hun gezondheid of om fris het verse jaar te beginnen. Veel deelnemers van IkPas ervaren lichamelijke voordelen. Zo voelt 62 procent zich fysiek fitter, slaapt 55 procent beter en verliest 32 procent gewicht.

Een wijntje bevat namelijk 82 calorieën. Een mixdrankje is goed voor 146 calorieën, een blikje bier 154. Dat is vergelijkbaar met een kroket. Bovendien heeft alcohol een ander vervelend effect: het vertraagt in je lichaam de afbraak van vet uit je voeding.

Het doel van IkPas is om je alcoholgebruik even op pauze te zetten, niet om voorgoed afscheid te nemen van je speciaalbiertje of dat goede glas wijn na een dag hard werken.

Een maand geen alcohol heeft direct effect

In Nederland wordt nog altijd veel alcohol gedronken, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Acht op de tien Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. Één op de twaalf (8,2 procent) volwassen Nederlanders drinkt overmatig alcohol. Een maand niet drinken heeft ook volgens het Trimbos Instituut direct effect op je gezondheid. Je lever krijgt de kans zich te herstellen en mensen die stoppen met drinken slapen vaak beter. Ook wordt je immuunsysteem sterker en ben je minder vaak ziek.

Iets voor jou een maand geen alcohol drinken? Of moet je er niet aan denken om je drankje te laten staan? We horen het graag van je!