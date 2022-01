Brand in verzorgingshuis in Amsterdam-Noord onder controle

De brand in verpleeghuis Eduard Douwes Dekker aan de Schoenerstraat in Amsterdam-Noord is onder controle. De brand brak rond 10.30 uur uit waarop een deel van het pand werd ontruimd.

In het verzorgingshuis verbleven 85 mensen. Op een video is te zien hoe de bewoners werden opgevangen in een school in de buurt van het verzorgingshuis. Inmiddels kunnen ze allemaal weer terug naar hun huizen.

Veel rook

"Het is geen uitslaande brand, maar een die lang blijft nabranden en waar veel rook van afkomt", zei een woordvoerder van de brandweer. Bij het verzorgingshuis kwamen vier brandweerauto's ter plaatse. Ook waren meerdere ambulances aanwezig.

De brand is ontstaan op het dak van het gebouw en leek onder controle, maar verspreidde zich alsnog via ventilatiekanalen.

Niemand raakte gewond.