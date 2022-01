Firemen Dakarteam met Venhuizer Mark Laan finisht op de eerste dag als negende

Op de eerste dag van de 44e editie van de Dakar Rally in Saudi-Arabië is het Firemen Dakarteam, met navigator Mark Laan uit Venhuizen, als negende gefinisht binnen hun klasse.

De rally waarin Venhuizer Mark Laan als navigator fungeert voor het Firemen Dakarteam, is gisteren van start gegaan. De eerste etappe, die begon en eindigde rond de stad Hail, leverde voor het rallyteam de negende plek op.

Vorig jaar moest het rallyteam noodgedwongen stoppen, nadat zij in een zware crash terecht waren gekomen. Het brandweerteam heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om hun wagen voor deze editie klaar te stomen.

De concurrentie is dit jaar wederom moordend, zei navigator Mark Laan eerder op WEEFF Radio. "Er doen zeker tussen de 20 en 25 auto’s mee, die net als ons in de top tien horen. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat we dit jaar in ieder geval finishen."

Bekijk hieronder de sfeerbeelden van het Firemen Dakar team.