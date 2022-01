Grote brand in fietsenwinkel Mercatorplein, bovenburen moeten gered worden

In een fietsenwinkel aan het Mercatorplein in Amsterdam-West heeft vannacht een grote brand gewoed. Drie bewoners van woningen boven de winkel moesten door de brandweer uit hun huizen worden gered.

De brand in de fietsenzaak aan het Mercatorplein brak rond 3.30 uur uit. Bij de brand kwam veel rook vrij waardoor drie bewoners boven de winkel niet naar buiten konden komen.

Met speciale zuurstofmaskers op zijn ze door brandweermannen door de rook heen in veiligheid gebracht. Vijf andere bewoners zijn nagekeken door de brandweer vanwege het inademen van rook.

Rond 5.00 uur gaf meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk, de schade is wel beperkt gebleven tot de fietsenwinkel.