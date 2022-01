Steeds meer gemeenten komen met zelfbewoningsplicht in strijd tegen beleggers

Steeds meer gemeenten voeren een zelfbewoningsplicht in. Wie een huis koopt is dan verplicht om er de eerste paar jaar zelf in te wonen. Zo hopen de gemeenten beleggers te weren en het iets makkelijker te maken voor starters om een woning te kopen.

Wikiportret.nl/Jeroen Stoop

In Amsterdam, Hilversum en Schagen geldt zo'n zelfbewoningsplicht bijvoorbeeld al voor nieuwbouwhuizen. Haarlem heeft net voor het einde van het jaar een opkoopbescherming goedgekeurd voor huizen met een WOZ-waarde tot 389.000 euro.

Andere regio's Ook andere regio's doen onderzoek naar zo'n woonplicht of hebben al iets dergelijks ingevoerd. In Laren is onlangs een motie aangenomen om te onderzoeken of een bewoningsplicht kan helpen. Erwin van den Berg, fractievoorzitter van CDA Laren, ziet alleen maar dure woningen verrijzen in zijn dorp. Op de schaarse plekken waar nieuwbouw te realiseren is of bestaande locaties die te 'flippen' (verbouwen en met meerwaarde verkopen, red.) zijn, ziet hij enkel huizen komen waar de projectontwikkelaar het meest aan kunnen verdienen. Gezien de enorme vraag naar betaalbare woningen en de vele huizen die door beleggers worden opgekocht moet ook in Laren het roer om, meent hij.

In Schagen zijn er plannen om de zelfbewoningsplicht uit te breiden naar bestaande woningen die in de verkoop komen. Wethouder Jelle Beemsterboer kijkt positief naar de gesprekken die gaande zijn over die uitbereiding. "Het heeft een beetje nut voor de prijzen", vertelt de wethouder, "hierdoor worden de prijzen gemiddeld net iets minder hoog. Geen wondermiddel Wel blijft hij kritisch, want het zal het woningtekort in Nederland niet oplossen. "Voor de woningnood doet het eigenlijk niets, want er blijft een tekort van zo'n 300.000 huizen", aldus Beemsterboer. Dat een zelfbewoningsplicht geen wonddermiddel is beaamt ook Hilversums PvdA-raadslid Jacqueline Kalk. "De zelfbewoningsplicht is niet het wondermiddel, maar wel één van de middelen om lokaal iets te doen aan de overspannen woningmarkt." Wat de Hilversumse politica betreft, zit een goede aanpak veel meer in een totaalpakket van maatregelen, inclusief woningbouw. De ware oplossing ligt volgens haar in Den Haag.