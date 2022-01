Gemeente Schagen wil zelfbewoningsplicht uitbreiden, maar heeft dit wel effect op de woningcrisis?

In de gemeente Schagen mogen nieuwbouwhuizen al enige tijd niet verkocht worden aan beleggers, de zogenoemde zelfbewoningsplicht. Deze plicht is ingevoerd om vooral starters een eerlijke kans op de woningmarkt te bieden. Maar lost dit het probleem van de woningcrisis ook op?

Bertine Schering is een dertigjarige huisarts in opleiding en is sinds anderhalf jaar op zoek naar een huis voor zichzelf in of rondom Schagen. Maar helaas zonder succes. "Vaak word je wel echt met tienduizenden euro's overboden op een woning", zegt Bertine.

De zelfbewoningsplicht geldt nu alleen voor nieuwbouw, maar wordt mogelijk ook ingevoerd voor bestaande huizen die in de verkoop komen. Wethouder Jelle Beemsterboer kijkt positief naar de gesprekken die gaande zijn over die uitbereiding. "Het heeft een beetje nut voor de prijzen", vertelt de wethouder, "hierdoor worden de prijzen gemiddeld net iets minder hoog.

Wel blijft hij kritisch, want het zal het woningtekort in Nederland niet oplossen. "Voor de woningnood doet het eigenlijk niets, want er blijft een tekort van zo'n 300.000 huizen", aldus Beemsterboer.