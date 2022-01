Schaatser Dai Dai N'tab ontbreekt op Spelen, Irene Schouten rijdt vier afstanden

N'tab had zijn zinnen gezet op de 500 meter. Op die afstand werd hij echter afgetroefd door de jonge Scheperkamp. N'tab had in allebei zijn ritten met tegenslagen te maken: de eerste keer viel zijn tegenstander en de tweede keer startte zijn opponent verkeerd. Scheperkamp is aangewezen op de 500 meter.

Op diverse afstanden waren schaatsers al zeker van kwalificatie, maar Scheperkamp en N'tab (500 meter) zaten allebei in de wachtkamer. Zondag werd duidelijk dat de Hilversummer, die de snelste op het OKT was, naar de Spelen mag en N'tab opnieuw buiten de boot valt.

