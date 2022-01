Muzikaal talent uit de Kersenboogerd krijgt podium: “We creëren verbinding in de wijk"

Muzikant Joost van Beek brengt Hoornse muzikanten bij elkaar, in zijn project Hoor Ons. Vorig jaar startte hij in de Grote Waal. Afgelopen voorjaar ging de zoektocht naar muzikaal talent door in de Kersenboogerd. Dat is gelukt. “We willen vanaf nu elke twee weken een nummer uitbrengen", vertelt Van Beek op WEEFF Radio.

Wethouder Kholoud Al Mobayed overhandigt het boek aan muzikant Joost van Beek - Voor een mooie stad

“We creëren verbinding in de wijken, door middel van muziek”, vertelt Van Beek over zijn project. Deze week beet zangeres Larissa Böhm het spits af met haar single No Place Like Home. “Een eigenzinnige en zeer getalenteerde songwriter met een hele authentieke stijl”, omschrijft Van Beek zijn gespotte talent. Het is de eerste uit een reeks muzikanten uit de Kersenboogerd, waarmee de Hoornse muzikant de studio in dook. Tot aan de zomer verschijnt er elke twee weken een liedje. Van Beek hoopt het project in juni af te sluiten, tijdens de Hoornse Stadsfeesten. “Met, hopelijk, alle artiesten op het podium.” Gemeente enthousiast De gemeente Hoorn is enthousiast over het initiatief en ziet raakvlakken met haar eigen project Kansen voor de Kersenboogerd. “De gemeente kwam vanuit dat project op het idee om een boek uit te brengen”, vertelt van Beek. “Met de verhalen van de muzikanten.” Wethouder Kholoud Al Mobayed overhandigde het boek aan Van Beek. “Ze vond ons project heel interessant. Ze is ook een keer langsgekomen bij mijn in de studio, dat vond ze hartstikke leuk.” Andere wijken Na Grote Waal en Kersenboogerd hoopt Van Beek het project door te zetten naar andere wijken. “Dat zou ik heel tof vinden. Ik heb nu de wijken Hoorn Noord en Venenlaankwartier in gedachten. En ook in Zwaag wil ik gaan kijken.” Maar Hoor Ons hoeft zich op termijn niet tot de Hoornse gemeentegrenzen te beperken, wat Van Beek betreft. “Ik wil ook in andere steden gaan kijken. Er is veel behoefte aan.” Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Joost van Beek over zijn project.