Groep demonstranten terug naar Museumplein

Op het Museumplein hadden zich vanochtend duizenden demonstranten verzameld. Rond 12.45 uur gaf burgemeester Halsema een noodbevel af omdat de demonstratie al eerder verboden was. De demonstranten zijn daarna in een stoet weggelopen naar het Westerpark. Daar waren namens Forum voor Democratie meerdere sprekers aanwezig. Maar nu deze bijeenkomst is afgelopen keerde een deel van de demonstranten weer terug naar het Museumplein om nogmaals 'koffie te drinken'.



