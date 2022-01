Radiomarathon Serieus Langedijk haalt 22.232 euro op voor gezinnen in armoede

De radiomarathon Serieus Langedijk heeft in totaal 22.232 euro opgehaald. Vijf dagen zaten dj's Didier Ruijters, Thomas Lute en Stef Callenbach opgesloten in de tijdelijke radiostudio in Zuid-Scharwoude. Luisteraars konden liedjes aanvragen tegen betaling of zelf een actie opzetten om geld in te zamelen.

Ook de gemeente Langedijk startte een actie. De plaatsnamborden van de gemeente zijn net vervangen vanwege een fusie met de gemeente Heerhugowaard. De oude borden zijn geveild en de opbrengst ging naar de actie.

In 2020 ontstond het idee om een lokale Serious Request-actie op te starten en dat werd een groot succes: er werd maar liefst 20.000 euro opgehaald voor de voedselbank. Dat smaakte naar meer. Daarom is er een jaar later besloten om de actie nogmaals te doen, maar wel met een ander goed doel.

Vakantie voor gezinnen in armoede

H‍et opgehaalde geld gaat naar de stiching Help-Elkander. Een stichting die gezinnen in de regio Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk helpt die in armoede leven. Zij zorgen ervoor dat die gezinnen één keer per jaar toch kunnen genieten van een onbezorgde vakantie.