Hennepkwekerij met 500 planten in Weesp, drie verdachten aangehouden

Agenten hebben vanochtend een hennepkwekerij gevonden in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Weesp.

De kwekerij zat in een woning en er waren in totaal 500 wietplanten. Hoe agenten de kwekerij hebben gevonden, is niet bekend.

Er konden drie verdachten worden aangehouden. De kwekerij is inmiddels geruimd door agenten.