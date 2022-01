Aanhoudingen bij Museumplein, politiehond ingezet

Zeker een van de demonstranten werd gebeten door een politiehond. Dat gebeurde nadat de demonstranten het Museumplein hadden verlaten. De Mobiele Eenheid hield de stoet enige tijd op de Van Baerlestraat tegen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er 'hier en daar' demonstranten zijn aangehouden. Ook vanochtend zijn er mensen opgepakt, omdat ze bijvoorbeeld hun identiteitsbewijs niet lieten zien. Het waterkanon stond wel klaar, maar is niet ingezet.

De politie of Driehoek (burgemeester, politie en justitie) laat later vandaag weten hoeveel demonstranten er in totaal zijn opgepakt. Ongeveer een halfuur na het tegenhouden van de demonstranten liet de Mobiele Eenheid de mars verder lopen. Er wordt nu naar het Westerpark gelopen.

Demonstranten reageerden verontwaardigd op de politie-inzet. "Een demonstratie kun je niet verbieden."