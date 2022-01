Weldoener terecht, Enkhuizer al twee jaar geld schuldig: "Heb mijn plicht volbracht"

Twee jaar lang zocht de Enkhuizer Paul Bot naar de man die hem twee jaar geleden op oudejaarsdag twintig euro leende bij de oliebollenkraam. Na een korte zoektocht op Facebook is de weldoener terecht. "Ik ben vanmiddag even langsgegaan met een bosje tulpen. En twee tientjes."

De Enkhuizer stond op oudejaarsdag in 2019 zonder geld voor de oliebollenkraam. Een passant wilde de verschuldigde twintig euro wel even voorschieten. "Ik dacht dat ik hem kende en binnenkort wel weer eens zou zien."

Dat gebeurde nooit en afgelopen vrijdag begon dat – weer in de rij voor de oliebollenkraam – toch wat te knagen. Botman plaatste een oproepje op Facebook, met een stroom aan reacties tot gevolg.

Gouden tip

"Ik kreeg enorm veel leuke reacties en de nodige tips. Zoveel had ik niet verwacht." De gouden tip kwam vrij snel, als een vriend van de vermeende weldoener het bericht ook tegenkomt. "Hij had hem getipt. Hij blijkt te zijn verhuisd naar Grootebroek."

Botman wilde meteen even langsgaan, maar de gulle gever was niet thuis. Vanmiddag wel: "Ik ben even langsgegaan met een bosje tulpen en twee tientjes."

Het bleek inderdaad de juiste persoon, die volgens Botman wel vaker geld voorschiet aan mensen in de rij. "Hij kon het zich nog wel herinneren en vond het aardig dat ik na twee jaar nog even langskwam."

Botman zelf is opgelucht dat de geldverstrekker terecht is. "Ik kan er heel slecht tegen als mensen nog geld van me krijgen. Ik heb mijn plicht volbracht.