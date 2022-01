Kunstenaar Fabrice Hünd (60) plotseling overleden

Beeldend kunstenaar Fabrice Hünd is op 31 december op 60-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer stond onder andere bekend om zijn kenmerkende mozaïekwerken, waarvan er een aantal op bekende locaties in de stad te zien is.

Onder andere op het Marie Heinekenplein is 'Het Kompas' van hem te zien. Een kleurrijke mozaïekpilaar die verschillende werelddelen en windstreken verbeeldt. Ook is er op de hoek van de Willemsparkweg en de Cornelis Schuytstraat een transformatorhuisje omgetoverd tot een kleurig kunstwerk. De levensgrote mozaïeken Nijntje, die sinds 2017 bij het Museumplein staat, kwam ook van zijn hand. Voor hij zich stortte op de mozaïeken maakte de kunstenaar onder andere wandschilderingen door de hele stad.

Fabrice Hünd kwam in 2018 op de demonstratie af voor het behoud van de letters 'I Amsterdam' op het Museumplein. Van hem mochten de letters zo snel mogelijk verdwijnen. "Ik zie het als een onderdeel van mijn vak om deze letters afschuwelijk te vinden. Ik erger me er al vijf jaar aan. Dit is niet I Amsterdam, dit is ons Amsterdam!" Een half jaar later werd hij kort gevolgd in aanloop naar Koningsnacht 2019.

'Galerotiek'

Op Facebook reageren vrienden en collega-kunstenaars geschokt op het overlijden van Hünd. Het overlijden is plots, want in zijn nieuwsbrief van 21 december wordt gesproken van een periode van "rustiger vaarwater". Het afgelopen jaar verhuisde zijn 'Galerotiek', waar zijn kunst te zien was, van de Jacob van Lennepkade naar de Agatha Dekenstraat. Hij wilde zich nu weer gaan richten op hetgeen waar hij het liefst mee bezig was: schilder- en tekenwerk.