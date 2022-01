Twee aanhoudingen na steekpartij in woning aan het Deurlooplein

Twee mannen van 38 en 40 jaar zijn aangehouden na een steekpartij in een woning aan het Deurlooplein in Alkmaar.

De melding van de steekpartij kwam gistermiddag om 13.20 uur bij de politie binnen. Eenmaal ter plekke lag het slachtoffer in de hal van de woning.

Naast het slachtoffer waren er nog twee mannen aanwezig in het huis. Beiden zijn aangehouden een worden op het politiebureau verhoord.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij of zij eraan toe is.