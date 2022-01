Meerdere gewonden bij botsing op de Nollenweg (N508)

Bij een botsing tussen twee auto's op de Nollenweg (N508) in Alkmaar zijn meerdere personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur op een kruispunt.

Een afslaande auto reed tegen de zijkant van een andere auto aan. Een van de voertuigen kwam tot stilstand tegen een verkeerspaal. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.

Vijf personen raakten gewond, waarvan vier vermoedelijk in dezelfde auto zaten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.