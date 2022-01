Kleinkunstprogramma Vroeger of Later met de Luisterlijst op 2 januari

NH Gooi Radio presenteert op zondag 2 januari 2022 vanaf 13:00 uur de Vroeger of Later Luisterlijst. Jos Moll en Mischa Spelt draaien negen uur lang de mooiste liedjes in het Nederlands en Vlaams. Dat kan variëren van Ramses Shaffy tot André Hazes, van Clouseau tot Diggy Dex en van Boudewijn de Groot tot Guus Meeuwis.

Van welk Nederlandstalig liedje krijg jij kippenvel? Bij welk nummer uit de Lage Landen heb jij een goede herinnering? Kleinkunstprogramma Vroeger of Later kickt af van de feestdagen met al jouw favorieten op een rij.

Luisteraars konden stemmen via nhgooi.nl/luisterlijst, waar inmiddels de volledige lijst te bekijken is, op de top 10 na... die blijft nog even een verrassing.

Vroeger of Later is elke maandagavond tussen 21:00 en 23:00 uur te beluisteren op NH Gooi radio, in het Gooi te ontvangen via 92.0 FM en wereldwijd via nhgooi.nl. Via nhgooi.nl/kijk/studio kan live mee gekeken worden in de radiostudio.