Gestolen Hazesbeeld binnenkort terug op de Dam: "Eerst een poetsbeurt en een biertje"

Het beeld van André Hazes dat door de Frieze oudejaarsvereniging De Geitefok werd gestolen, komt weer terug naar Amsterdam. Het beeld werd in de nacht van 29 op 30 december van de Dam gehaald, en dat ging volgens de vereniging verassend makkelijk. "Er stond hufterproof. Of we zijn hele grote hufters, of hij stond niet goed vast."