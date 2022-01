Paul's alcoholvrije drankje hielp zijn vrouw met afkicken: "Brandt lekker in de keel"

Om zijn vrouw Yvonne te helpen met afkicken van haar alcoholverslaving brouwde Paul Opdam een speciaal drankje 'dat lekker brandt in de keel' waardoor het makkelijker voor haar is om niet naar de fles te grijpen. Inmiddels is Yvonne al tien jaar clean, en blijkt Paul's drankje ook bij andere mensen goed in de smaak te vallen.

Paul zag het met lede ogen aan en voelde zich machteloos. Toen Yvonne definitief besloot af te kicken, maakte Paul steeds vaker lekkers sapjes voor haar. "Voor haar was het natuurlijk veel erger, de worsteling. Het enige wat ik doen was een drankje maken en het aan haar geven."

Yvonne Kok is al sinds haar twintigste samen met Paul. Toen hield ze al van drank en veel feesten. "Ik had eigenlijk niet echt een rem daarin", vertelt ze terwijl ze kilo's gember perst. Yvonne nam zich soms wel voor om niet te gaan drinken. "Maar dan gingen er toch iedere dag een paar flessen doorheen."

"Het is allemaal begonnen met de alcoholverslaving van mijn vrouw", vertelt Paul aan NH nieuws. "En het is gekomen tot iets heel moois."

En het hielp, Yvonne heeft inmiddels al tien jaar lang geen alcohol meer aangeraakt. "Het is heel mooi om nu weer de echte Yvonne te zien, al tien jaar lang", vertelt Paul

Water en thee gaan op den duur vervelen als je van de alcohol af wilt blijven. Een alcoholvrij biertje is ook niet de oplossing voor een verslaafde weet Yvonne. "Dat proeft naar meer, en dan het liefst met alcohol", vertelt ze.

Paulies Ginger, zoals het gemberdrankje heet, lijkt de perfecte oplossing. Paul en Yvonne brengen het drankje sinds een half jaar aan de man en het is een schot in de roos. "Het brandt lekker in de keel, lekker met wat tonic of spa rood", vertelt Yvonne enthousiast.

"Als ik deze neem met ijs, in een whiskeyglas, en ik doe mijn ogen dicht. Dan heb ik toch het gevoel dat ik een whiskey on the rocks drink."