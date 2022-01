Hotelier Roberto Payer stopt na 52 jaar: "Veel gedaan, veel teruggekregen. Het is ok zo"

Hij kwam op 19-jarige leeftijd in Amsterdam terecht, zonder veel ervaring, maar met veel ambitie. Nu, 52 jaar later, is de 71-jarige Payer algemeen directeur van zowel het Hilton als het Waldorf Astoria. Of dat wás hij, want vandaag draagt hij het stokje over.

In 1969 loopt een jonge, trotse Italiaan de trappen van het Hilton op. Met een diploma van de hotelschool in zijn hand. Hij was de beste van zijn klas en weet dan al dat hij hoteldirecteur wil worden. Maar de jongeman wordt al snel op zijn plek gezet. De hoofdingang is alleen voor de gasten, zo wordt hem duidelijk gemaakt. En dus wordt Payer naar de personeelsingang gestuurd. Hij krijgt een baantje als kelner. "Ik kon ze wel vermoorden," blikt een lachende Payer terug. "wat dachten ze wel niet."

Payer maakt bliksemsnel carrière en is ruim vijftig jaar later directeur van twee iconische hotels in de stad. We gaan terug naar de Jordaan waar hij als jongeman met open armen werd ontvangen, en blikken terug op een bewogen loopbaan. "Ik heb veel gedaan en veel van het werk teruggekregen. Het is ok zo."