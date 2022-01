Amsterdammer slaat Hilversumse boa vol in het gezicht met zijn vuist

Met een gebalde vuist heeft een 36-jarige Amsterdammer vannacht uitgehaald naar een boa in Hilversum. De man is aangehouden en wordt verdacht van mishandeling.

Het incident vond nieuwjaarsnacht plaats rond 2.10 uur op de Emmastraat. De 23-jarige jeugdboa surveilleerde met collega's in Hilversum. Op de straat, net buiten het centrum, sprak de Amsterdammer de handhaver aan. Vervolgens daagde de Amsterdammer hem uit, pakte zijn dienstfiets die hij vervolgens op de weg gooide.

Dat was voor de boa het teken om over te gaan tot een aanhouding. De 36-jarige wilde hier niet aan meewerken en sloeg de handhaver vervolgens hard in het gezicht. De man, die verward gedrag vertoonde, kon even later toch worden aangehouden en werd overgedragen aan de politie.

Burgemeester Pieter Broertjes spreekt van een 'extreem rustige jaarwisseling' in Hilversum. Het was een nacht met zo goed als geen ongeregeldheden, aldus een tevreden burgervader.

Tijdens oud en nieuw is één arrestatie verricht, die van de 36-jarige Amsterdammer. De brandweer had ook veel minder te doen dan gebruikelijk. Verspreid over het hele Gooi moest de brandweer 36 keer in actie komen voor 'kleine incidenten', zoals een auto- en een scooterbrand.