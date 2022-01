'Geen bijzondere drukte' bij Noordwest Ziekenhuis deze jaarwisseling

In het Noordwest Ziekenhuis is het op beide locaties relatief rustig gebleven afgelopen nacht. Dat laat een woordvoerder weten.

Volgens een woordvoerder was de drukte op locatie Alkmaar te vergelijken met een reguliere zaterdagavond in coronatijd. In Den Helder was het naar verhouding ietsjes drukker, maar nog 'goed te doen'.

In Alkmaar zijn geen mensen met vuurwerkverwondingen binnengebracht. In Den Helder is een minderjarige gewond geraakt bij carbidschieten.

Alcoholvergiftiging

Wel zijn er in Alkmaar negen mensen binnengebracht met alcoholvergiftiging. Het gaat volgens de woordvoerder om één minderjarige en acht volwassenen. In Den Helder zijn twee mensen behandeld voor alcoholvergiftiging, daar was het één minderjarige en één volwassene.