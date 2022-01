Veiligheidsregio Amsterdam: jaarwisseling onrustig maar beheersbaar, 27 aanhoudingen

De jaarwisseling verliep op meerdere plaatsen in Amsterdam onrustig, maar door de massale inzet van agenten verloor de politie naar eigen zeggen nergens echt de controle. Wel is de Mobiele Eenheid ingezet en zijn er agenten en ambulancemedewerkers belaagd. In totaal zijn er 27 mensen aangehouden.

Dat meldt de veiligheidsregio Amsterdam op basis van voorlopige rapportages van de politie, brandweer, gemeenten en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie. In totaal waren er vier vuurwerkgerelateerde gewonden. Dat is meer dan vorig jaar, maar minder dan in de jaren ervoor. het aantal aanhoudingen is vergelijkbaar met dat van vorig jaar.

Incidenten

Het was vannacht onder meer onrustig rond de Burgemeester Röellstraat in Nieuw-West. Daar werd door de Mobiele Eenheid (ME) rond 2.30 uur een charge uitgevoerd. Voor die tijd waren er al diverse autobrandjes in de buurt. Ook elders in de stad gebeurde dat, ook al vroeg in de avond. Volgens de politie is er in de stad verder met vuurwerk gegooid naar ambulancepersoneel. Door de ordeverstoring kon ter plaatse even geen brandweer worden ingezet. Ook op IJburg is de ME aanwezig geweest om overlast door jongeren in te dammen.

Eerder in de nacht moest de politie ingrijpen op De Dam, waar zich duizenden mensen hadden verzameld. Nadat er met vuurwerk naar agenten was gegooid werd een groot deel van de aanwezigen weggestuurd. Om agenten te ondersteunen was de ME ook daar aanwezig.

De verwachting is dat er in de komende dagen nog meer aangiftes en meldingen binnen zullen komen.