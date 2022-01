Oudjaarsnacht op verschillende plekken in de provincie onrustig verlopen

De politie heeft vannacht op verschillende plekken in Noord-Holland moeten ingrijpen op vuurwerkgerelateerd geweld. In totaal werden er 32 aanhoudingen verricht, waarvan zeventien te maken hadden met oud en nieuw, bijvoorbeeld voor illegaal vuurwerk en brand.

De onrust begon 's middags in Volendam, waar tientallen jongeren zich tegen de politie keerden. De burgemeester vaardigde een noodverordening uit. Een jongen werd aangehouden omdat hij vuurwerk naar een agent gooide: de agent heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Het is het tweede jaar op rij dat er onrust is in het dorp rondom oud en nieuw, ook vorig jaar ontstond een opstootje tussen de politie en jongeren.

Ook in Zaandam werd de politie met vuurwerk bekogeld. In Den Helder probeerde een agent in zijn vrije tijd volgens de politie een ruzie te sussen, waarop hij zou zijn geslagen met een glas.

Amsterdam

In Amsterdam was het op meerdere plekken onrustig. Al voor middernacht vlogen meerdere auto's en scooters in brand, en op de Dam werd vuurwerk naar agenten gegooid. Rond 0.30 uur 's nachts is het plein in het centrum leeggemaakt door de politie.

Later in de nacht is de ME in actie gekomen in Nieuw-West, waar het al de hele avond onrustig zou zijn geweest. Op beelden is te zien dat daar onder andere met zwaar vuurwerk naar politiebusjes werd gegooid, en er werd meerdere keren brand gesticht.

Uithoorn

In Uithoorn ontstond nog voor middernacht een grote brand in buurthuis 't Buurtnest. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer omwonenden waarschuwde de ramen en deuren indien nodig te sluiten. Volgens een aanwezige fotograaf waren er kort voordat de brand uitbrak nog mensen aanwezig in het buurthuis, er is niemand gewond geraakt.

Aan het Legmeerplein moest later op de avond de EOD in actie komen nadat er zwaar vuurwerk in een kartonnen doos en plastic tas werd gevonden. Volgens getuigen sneuvelden daar verschillende ramen van een Praktijkschool door het afgestoken vuurwerk. Er zouden twee mensen zijn aangehouden, de politie meldt hier nog niets over.

