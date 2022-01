Mobiele Eenheid in actie in Amsterdam

De Mobiele Eenheid heeft rond 2.30 uur een actie uitgevoerd rond de Burgemeester Röellstraat in Amsterdam. Er is zeker een man opgepakt.

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Mobiele Eenheid in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Op beelden van een omstander is te zien dat er op de Burgemeester van Leeuwenlaan, iets verderop, met zwaar vuurwerk werd gegooid terwijl de politie door de straat reed. Rond middernacht werd in dezelfde straat midden op de weg brand gesticht. Zeker vier ME-busjes reden daarna door de straat.

Volgens een fotograaf zou er met stenen naar de politie zijn gegooid. Ook zouden er bushokjes gesloopt zijn. Meerdere ME-busjes zijn gestopt en agenten zijn uitgestapt om achter jongeren aan te gaan. De aanhoudingseenheid van de ME is ook aanwezig.

Op de Burgemeester van Leeuwenlaan moest de brandweer om 19.00 uur al uitrukken voor een brand op straat, om 19.15 uur voor een autobrand en om 20.50 uur voor een brand in een ondergrondse container.

De politie wil niets over de incidenten zeggen. Waarschijnlijk wordt er gewacht tot vanochtend of vanmiddag, want dan wordt er pas een 'volledig sfeerbeeld' van de situatie in de hele stad gegeven.