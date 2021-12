Vereniging uit Friesland zit achter ontvoering André Hazes

Een oudejaarsvereniging uit Friesland heeft de legopop van André Hazes van de Dam in Amsterdam gehaald. De vereniging heeft vanavond een foto met het beeld op Facebook gezet.

Het gaat om De Geitefok uit het dorp Oldeberkoop. De vereniging schrijft op Facebook dat het beeld 'loodzwaar' was en dat er met de ontvoering aandacht gevraagd wordt voor de zware coronatijd.

Beter jaar

"Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis. Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad", zegt Geitefok-voorzitter Jan-Bart Hof. "We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen."

Horecaondernemer Won Yip, die ervoor zorgde dat het beeld op de Dam kwam te staan, zei woensdag te balen. Hij vroeg de ontvoerders, die toen nog niet bekend waren, André Hazes elk kwartier een blikje bier te geven. De vereniging zegt dat te hebben gedaan. "Hij heeft zich prima vermaakt."

Goede afhandeling

Het lijkt erop dat het beeld terugkomt op de Dam. De Geitefok gaat contact opnemen met Won Yip en Rachel Hazes en zegt een 'goede afhandeling' te beloven.

De vereniging uit Friesland heeft vaker objecten meegenomen als stunt. Een aantal jaar geleden zouden de Friezen ook de Olympische ringen uit het Olympische Stadion hebben gehaald.