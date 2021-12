Stamgasten café 't Zitje bakken oliebollen: "Zo heeft hij wat extra omzet"

In Alkmaar bakken vaste gasten van café 't Zitje zo'n 1500 oliebollen. Het idee is vorig jaar ontstaan toen de kroeg vanwege de lockdown moest sluiten. "In het kader van 'help de eigenaar de coronacrisis door' bakken we nu oliebollen zodat we een extra centje voor hem kunnen verdienen", aldus oliebollenbakker Richard Kok.