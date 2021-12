Straatrovers in Hoorn nog niet gepakt, politie op zoek naar getuigen

Hoorn had gistermiddag tot twee keer toe te maken met een straatroof. In de middag liep een 27-jarige vrouw bij Hof van Hoorn beroofd van haar telefoon. Een kleine drie uur later werd een pakketbezorger in de Kersenboogerd overvallen. Het is onduidelijk of het om dezelfde daders gaat. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 14:20 's middags loopt een 27-jarige vrouw van de Blauwe Berg richting Hof van Hoorn, waarna ze na bedreigingen haar telefoon moest afstaan. Het slachtoffer kreeg ook klappen van de daders. Nadat het slachtoffer haar telefoon afstaat, vluchten de daders op een goudkleurige scooter. De politie heeft lang gezocht in de omgeving naar de mogelijke daders, maar deze niet meer aangetroffen. Tweede overval Tegen 17:00 vindt er opnieuw een straatroof plaats, enkele kilometers verderop aan de Dubloen. Dit keer wordt een pakketbezorger overvallen. De politie kan niet zeggen of het om dezelfde daders gaat. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie, net als mensen die in het bezit zijn van camerabeelden van het incident. Dat kan via 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.