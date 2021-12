Amsterdam NL V Hotelgast oog in oog met plofkrakers: "Er lag overal geld en ze schreeuwden tegen elkaar"

De hotelgasten van hotel Via in Diemen werden vannacht om 4:30 uur wakker geschud door een harde knal in de lobby van het hotel. Er is een poging gedaan om daar een geldautomaat in een hotel op te blazen met een enorme schade ten gevolg.

Inter Visual Studio

Een Tsjechische toerist werd gewekt door de explosie en ging in de lobby kijken wat er aan de hand was. "Ik zag overal rook en er lag veel geld op de grond. Ik zag twee mannen naar elkaar schreeuwen, en opeens renden ze met veel geld in hun handen weg." Na de plofkraak werden alle gasten geëvacueerd naar nabijgelegen gebouwen. Hier hebben zij tijdelijk onderdak gekregen, omdat de schade in het hotel nog te groot is.

De politie doet nog onderzoek en is op zoek naar de daders. "De mannen waren klein. De ene was dik, en de ander was dun. Ze hadden bivakmutsen op en zaklantaarns op hun hoofd", aldus de Tsjechische toerist.