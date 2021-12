Enkhuizer Paul Botman al twee jaar op zoek naar geldverstrekker bij oliebollenkraam

De Enkhuizer Paul Botman stond twee jaar geleden zonder geld in de rij bij de oliebollenkraam. Een aardige passant wilde de verschuldigde 20 euro best even voorschieten. Daar bleef het bij, want Botman kwam de weldoener nooit meer tegen. Met een oproepje op Facebook hoopt hij daar nu verandering in te brengen. "Het zat me toch een beetje dwars."

"Ik dacht dat ik 'm kende en binnenkort wel weer eens zou zien", vertelt Botman over de man die hem op oudejaarsdag in 2019 de twintig euro leende. Dat gebeurde niet. "Ik hoopte hem vorig jaar weer bij de oliebollenkraam te treffen, maar hij was er niet." Vandaag begon het geweten van Botman toch te knagen, wederom in de rij voor de oliebollen. "Het zat me toch dwars. Ik kan er zelf ook niet tegen als ik geld uitleen en het niet terugkrijg." Gever meldt zich In de lange rij besloot een oproep te plaatsen, in de hoop de man te vinden. En er heeft zich inmiddels iemand gemeld. "Ik rij vanmiddag even langs, met de twee tientjes en een bosje tulpen." Dit jaar zat Botman overigens opnieuw zonder contant geld op zak. "Ik kon weer niet pinnen, maar dit keer ben ik even naar mijn auto gesneld om geld te pakken."

GEZOCHT 2 jaar geleden stond ik ook in de rij voor de oliebollenkraam. Toen ik eindelijk aan de beurt was deed de pin... Posted by Paul En Petra Botman on Friday, December 31, 2021