Stroomstoring studentenflat in Oost houdt nog dagen aan door materiaaltekort

Een stroomstoring die gisteren ontstond bij een studentenflat aan de Pierre Lallementstraat in Oost houdt nog dagen aan. Door materiaaltekort lukt het huisvester DUWO niet om de storing tijdig te verhelpen. Gehoopt wordt dat begin volgende week de problemen zijn opgelost. "We vinden het heel vervelend", aldus een woordvoerder van DUWO.

De 350 bewoners van de studentenflat moeten de eerste dagen van het nieuwe jaar noodgedwongen ergens anders doorbrengen. En ook Nieuwjaar vieren in de flat zit er voor hen niet in. In de avonduren is het namelijk te donker om veilig door de flat te bewegen.

De stroomstoring ontstond gistermiddag door een kapotte kabel. Sindsdien is er volgens DUWO geprobeerd om de problemen op te lossen en dat is voor een deel gelukt: de centrale hal en liften hebben weer stroom, maar de woningen nog niet. Die problemen kunnen pas na het weekend worden verholpen, omdat het type kabel dat voor de reparatie nodig is niet op tijd verkrijgbaar is.

Uit een inventarisatie van DUWO blijkt dat er vandaag nog zo'n vijftig bewoners in de flat aanwezig zijn, de huisvester denkt dat de meeste andere bewoners vanwege de feestdagen ergens anders verblijven. De overgebleven bewoners die niet bij vrienden of familie terecht kunnen, mogen op kosten van DUWO een hotel boeken.

DUWO benadrukt dat de flat de komende nachten permanent wordt bewaakt. "Bewoners mogen ook alleen onder begeleiding van een bewaker in de avonduren de flat betreden. We proberen de problemen begin volgende week op te lossen."