Man gewond naar het ziekenhuis nadat hij vast kwam te zitten door ongeval in Akersloot

Het ongeval gebeurde rond 14.15. Ongeveer om 14.50 wist de brandweer de man te bevrijden. Ook politie was ter plaatse.

De man is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hierbij ging een trauma-arts uit de helikopter met het slachtoffer mee. Het is onduidelijk wat voor verwondingen de man heeft.

Ook is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vertelt aan NH Nieuws dat de man met zijn been is vast komen te zitten onder een betonnen bak.