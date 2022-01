2021 eindigt voor Berry toch nog goed, krijgt zijn gestolen motor terug

2021 leek een slecht jaar te worden voor Berry van de Raadt toen begin september zijn zeldzame, zelfgebouwde motor uit het schuurtje achter zijn huis werd gestolen. Maar het jaar eindigt goed: een oplettende medewerker heeft de motor teruggevonden in een leegstaande berging. De dief is niet gevonden, maar de motor is terug.

Berry moet even nadenken als we hem vragen wat voor jaar 2021 voor hem was: "Eerst best wel verdrietig, maar daarna toch ook wel weer heel erg blij", zegt hij opgelucht. Zestien jaar geleden kocht hij een aftandse Ducati motor.

Hij knapte hem helemaal op, paste hem naar zijn persoonlijke wensen aan zocht jaren naar originele onderdelen. "De motor heb ik gekocht op ongeveer hetzelfde moment dat mijn zoontje werd geboren. Ik heb 'm zelf opgebouwd", vertelt van den Raadt aan NH Nieuws vlak na de diefstal. "Ja, de motor is een deel van mezelf."

Brutale diefstal

Groot was dan ook de schrik toen dieven de deur naar zijn schuurtje forceerden en de motor meenamen. "Ik heb niets gemerkt, achteraf ben ik een kwartier voor de diefstal plaatsvond nog in het schuurtje geweest, hoe ze het gedaan hebben is me een raadsel."

Berry was ten einde raad en loofde een beloning van 1.500 euro uit voor degene die zijn motor terug zou brengen.

