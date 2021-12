Met lopende vuurwerkwinkel Arne kan je zonder buskruit toch knallend het jaar uit

Het kost ongeveer 300 euro om zo'n jas te ontwikkelen. Daarvoor moeten er dus best wat knalpotten verkocht worden. En de grote vraag is: kan dit virtuele vuurwerk concurreren met het echte knalwerk?

"Ik heb momenteel ook zo'n jas aan", vervolgt Koefoed. "Aan de jas, die van oude slaapzakken is gemaakt, kan ook een slaapzak worden geritst. Je kan hier goed in overleven als je geen dak boven je hoofd hebt. Het zijn echt daklozen-outfits zodat zij er wat warmer bijzitten".

Vuurwerkliefhebber Christiaan van Loenen zou dit jaar eigenlijk met zijn zoontje naar Duitsland rijden om vuurwerk te kopen. "Dat is eigenlijk een soort traditie geworden", vertelt hij. "Daar heb je meer vuurwerk voor minder geld en het is mooi om dat als vader en zoon te doen."

Christiaan mist bij het virtuele vuurwerk dan ook een beetje de sensatie van het echte spul. "Je wil toch die kruitdampen ruiken en de knallen voelen, dat ontbreekt toch een beetje op zo'n schermpje."

Lekker binnen blijven

Haarlemmer Michael Dreessen ziet er wel een voordeel van in. "Als je geen zin hebt om op een koude oudjaarsavond met de kinderen naar buiten te gaan, dan kan je toch de kinderen binnen laten genieten van dit virtuele vuurwerk."

Van Loenen die vanavond met zijn zoontje flink wat categorie 1 vuurwerk gaat afspreken, heeft nog wel een tip voor Koefoed: "Als ze het doorontwikkelen, ook met VR-bril dan zou ik het misschien wel kopen. Dan zit je er namelijk helemaal in."

Alles kan virtueel vuurwerk worden

Koefoed erkent dat de geur van brandend buskruit ontbreekt. "Maar ik denk dat we het goedmaken met de vette animaties. En als je al ziet wat we in drie weken hebben ontwikkelend... dat is behoorlijk wat. Kijk, eigenlijk kun je echt alles tot virtueel vuurwerk maken. Dus dat belooft wat voor volgende jaren."