Horecazaak gesloten voor drie maanden, toezichthouder mishandeld tijdens controle

Burgemeester Jos Wienen heeft een horecazaak op de Kleine Houtweg voor drie maanden gesloten omdat de zaak tegen de coronaregels in toch openging en weigerde mee te werken aan een controle. Bij de controle zou er zijn gedreigd en is er één toezichthouder mishandeld.

Toezichthouders kwam op 28 december rond tien uur 's avonds controleren bij de Stella-Maris Bar & Lounge. De eigenaar weigerde hier aan mee te werken. De controle werd toch uitgevoerd en de toezichthouders troffen 30 tot 40 mensen aan in de zaak.

Tijdens de controle heeft de eigenaar een toezichthouder bedreigd. Ook is een toezichthouder mishandeld door een van de bezoekers, meldt de gemeente in een persbericht. De toezichthouder moest later naar het ziekenhuis voor controle.

Onaanvaardbaar

“Het is onaanvaardbaar dat de horecazaak open was, zeker gezien het risico op coronabesmetting", aldus Burgmeester Wienen. Hij besloot de zaak op 30 december te sluiten.

"De eigenaar wilde de toezichthouders in eerste instantie niet binnenlaten. Dat een

toezichthouder door de eigenaar is bedreigd en dat een toezichthouder gewond is

geraakt, maakt de situatie nog ernstiger", meldt de burgemeester. "Daarom deze forse maatregel.”

Stella-Maris Bar & Lounge moet tot en met 30 maart gesloten blijven. De horecazaak was niet bereikbaar voor een reactie.