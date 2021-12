Het Parool na 80 jaar van de middag naar de ochtend

De verandering wordt zowel voor de papieren, als voor de online versie doorgevoerd. "Je ziet echt dat de manier waarop mensen nieuws tot zich nemen de afgelopen jaren enorm is veranderd", vertelt hoofdredacteur Kamilla Leupen.

"Mensen lezen de hele dag het nieuws op hun telefoon, tablet of laptop. Een middagkrant is daardoor een klein beetje achterhaald geworden. Als je een ochtendkrant bent, begint de lezer de dag met het nieuws wat wij kiezen en onze blik op Amsterdam. Dat is nu een veel logischer moment."

Uitslapen

Het nieuwe bezorgmoment is voor de werknemers van de redactie ook flink schakelen. Chef eindredactie Ronald van der Horst stond bijna 18 jaar lang, iedere dag om 4.30 uur op. "Ik was meestal om kwart voor zes aanwezig", vertelt hij. "Dus straks om 6 uur, of misschien wel 7 uur is al uitslapen. Een ongekende luxe, maar ik weet nog niet of ik daar echt goed mee kan omgaan."