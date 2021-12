103,5 kilo aan vuurwerk ingeleverd bij brandweerkazernes Hoorn, Alkmaar en Den Helder

Bij de vuurwerkinzamelingsactie afgelopen week werd in totaal 103,5 kilo aan vuurwerk ingeleverd bij de Hoornse, Alkmaarse en Den Helderse branweerkazernes. Tijdens Oud en Nieuw geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Om hierop te handhaven worden in ieder geval in Hoorn boa's in burger ingezet.

In Hoorn werd 28,5 kilo aan vuurwerk opgehaald, in Alkmaar 35 en in Den Helder 40. De actie was een gezamenlijk initiatief van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de brandweer. Gedurende drie dagen konden mensen hun vuurwerk inleveren.

Brandweercommandant Kees Jong is tevreden: "Er is meer ingeleverd dan ik van tevoren verwacht had." Vooral gisteren, de laatste inleverdag, wisten nog veel mensen de weg naar de drie inzamelplekken te vinden en werd er nog zo'n 49 kilo ingeleverd.

Ook de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg is blij dat mensen gebruik hebben gemaakt van de inleverplekken. "Het is niet veilig om vuurwerk in huis te bewaren. Specialisten hebben het vuurwerk op verantwoorde wijze afgevoerd."

Handhaving

Dit jaar geldt tijdens de jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. De gemeente Hoorn laat weten daar vandaag met de inzet van vijf boa's op te handhaven. Een deel van die boa's lopen rond in burger. "Tot nu toe is het rustig", vertelt een woordvoerder. De boa's werken vandaag nauw samen met de politie en brandweer.

Afgelopen week konden inwoners via Facebook melding maken van vuurwerkoverlast. Daar is volgens de gemeente veel gebruik van gemaakt, maar het heeft niet geleid tot betrappingen. Er zijn dus ook geen boetes uitgedeeld.