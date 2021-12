De Peiling: ondanks corona was 2021 voor mij een prima jaar

2021 zit er bijna op. Vanavond zitten we aan de oliebollen en champagne en luiden we het nieuwe jaar in. Misschien ga je wel de hele avond spelletjes spelen met de familie of tel je af met je vrienden naar middernacht. Ook dit jaar zat vol hoogte- en dieptepunten. Wat voor jaar was het voor jou? Zijn er leuke dingen gebeurd of heb je toch een aantal tegenslagen moeten verwerken?

Na een jaar vol ups en downs sluiten we 2021 vanavond af. Naast al het nieuws rondom het coronavirus, gebeurde er ook genoeg andere dingen de afgelopen twaalf maanden in Noord-Holland. Zo waren er meerdere hoogtepunten, denk bijvoorbeeld aan de historische race van Max Verstappen waarna de tranen van geluk rijkelijk vloeide. Een paar maanden eerder reed Max Verstappen nog de eerste Grand Prix van Zandvoort in 36 jaar, die hij won.

Ook voor vrijwillig zwerfvuilprikker Toon van Wijnen uit Santpoort-Noord was het een mooi jaar. Na een reportage van NH Nieuws, zamelde initiatiefnemers geld in voor een nieuwe elektrische auto voor Toon. Zo kan hij zijn werk blijven doen.

Ook dieptepunten in 2021

Ook kende dit jaar helaas genoeg dieptepunten. Zo overleed misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam. De Vries werd op klaarlichte dag neergeschoten op straat. Hij was betrokken bij veel zaken zoals die van Tanja Groen uit Schagen, die 28 jaar geleden verdween. Hij wist binnen een korte tijd 1 miljoen euro op te halen via Stichting de Gouden Tip.

En wat begon als een rustige dag in mei, eindigde in een soort film. Het begon met een gewelddadige overval in Amsterdam-Noord op een waardetransport en eindigde met een klopjacht in een weiland in Broek in Waterland. Eén overvaller overleefde het niet, zes andere zijn aangehouden.

Hoe was jouw 2021?

Vanavond sluiten we 2021 dus af, maar hoe heb jij dit jaar beleefd? Misschien heb je wel een nieuw huis of heb je er een nieuw familielid erbij gekregen. Of heeft de coronacrisis je hard geraakt dit jaar. Wij willen het horen!