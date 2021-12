Tweelingbroers Milan en Thijs (14) bakken duizend oliebollen voor de buurt

Wat begon als een grap, is na drie jaar een 'beetje uit de hand gelopen'. Tweelingbroers Milan en Thijs (14) bakken ruim duizend oliebollen voor de buurt. En inmiddels staat er zelfs een kraam in de voortuin. Met het Oliebollenparadijs voorzien zij de hele Drieboomlaan en omgeving met oud & nieuw van kersverse oliebollen.

"Het begon drie jaar geleden als een grap en nu is het groots!", legt Thijs uit. Al van jongs af aan werd het bakken de 14-jarige tweelingbroers met de paplepel ingegoten. "Onze vader is bakker geweest, dus hij bakte in het verleden ook al vaker oliebollen", vult Milan aan.

"We begonnen ooit met flyeren in de buurt. En dat liep zo goed dat we nu duizend oliebollen bakken in deze paar dagen", vertelt Thijs. Ook gaan ze nog een aantal bestellingen bezorgen. De eerste klant stond vanmorgen al om 7 uur op de stoep. "Die kwam voor werk nog even wat oliebollen halen."

Geheim recept

Met of zonder rozijnen, er is voor ieder wat wils. Maar het geheim zit hem natuurlijk in het recept. "Daar kan ik niks over zeggen. Maar een belangrijk ingrediënt is de speciale boter."

Het deeg wordt al vroeg klaargemaakt, de broers stonden vanmorgen al om 5 uur in de keuken. Maar dat hebben ze ervoor over. "We krijgen altijd leuke reacties van de buren, dat ze het heel lekker vinden."

Twee weken geleden organiseerden ze vast een gratis oliebollen-proefdag. "Dan zetten we de kraam ook op en vragen we aan de buren die langslopen of fietsen, of ze alvast een gratis oliebol willen proeven."

Sociaal

Moeder Marianne Jansen is apetrots op de twee directeurs. "We begonnen dit ooit als grap om de mannen te leren ondernemen en om ze van de straat te houden met vuurwerk tijdens oud en nieuw." Het is Marianne vooral om het sociale aspect te doen. "Je maakt een praatje en spreekt buren vaker. Dat is hartstikke leuk."

Of de broers er hun beroep van gaan maken? "Mwah, dat weten we nog niet. We vinden het nu heel leuk om te doen en verdienen er ook nog een zakcentje aan."