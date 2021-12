Vuurwerk afgestoken bij 'Geitenweitje' - Burgemeester Mol reageert woedend

Deze week vond een groepje jongeren het nodig om vuurwerk af te steken bij de dierenstallen van het 'Geitenweitje' in Laren. Burgemeester Nanning Mol heeft geen goed woord over voor het gedrag van de jongeren.

In het Geitenweitje worden verwaarloosde en zieke dieren opgevangen. Er wonen vele geitjes, schapen, konijnen en kippen. Een van de jongeren heeft hooi uit het hooihok gepakt en dit op het veldje neergelegd. Vervolgens is er vuurwerk op het hooi geplaatst en is het afgestoken.

De Larense burgemeester reageert fel op de actie van de jongeren. "Ik word hier heel verdrietig van. Jongens die er een kick van krijgen om in droog hooi vuurwerk af te steken. Ze hebben echt een gaatje in hun hoofd!"

Ook verantwoordelijkheid van de ouders

Na de actie van de jongeren is er contact geweest met de wijkagenten en BOA's. "Maar uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor het gedrag van onze kinderen. En daar mogen wij hen best op aanspreken", aldus de burgemeester.

Ook eigenaresse Anne-Marie Le Buhan is er kapot van. Ze spreekt op Facebook van een poging tot brandstichting, dierenmishandeling en een poging tot vernieling. "Ik heb nu een kreupel schaap en dieren in de stress door deze actie. Het is aan de ouders om hun kinderen op te voeden."

Volgens Le Buhan zijn er camerabeelden van het voorval.