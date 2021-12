Mixend het jaar uit op WEEFF Radio, met de jaarmix 'WEEFF In Da Mix' van Marcel Deen

Ook vandaag kun je op de laatste dag van het jaar weer luisteren naar het mooiste wat 2021 muzikaal te bieden had. Met de 'WEEFF In Da Mix' van huismixer Marcel Deen komen alle hits van het afgelopen jaar voorbij. Vanavond tussen 18:00 en 19:00 op WEEFF Radio.

Weeff

Het begint een mooie traditie te worden: na de edities van 2019 en 2020 is op oudejaarsavond ook dit jaar tussen 18:00 en 19:00 de 'WEEFF in Da Mix' jaarmix te beluisteren. Veel tijd En in zo'n jaarmix zit behoorlijk wat tijd, vertelt Deen: "Meestal begin ik in oktober al met de voorbereidingen: het verzamelen en luisteren van tracks die ik mogelijk ga gebruiken. Begin december worden de tracks daadwerkelijk gemixt. De ene dag besteed ik daar een uurtje aan, de andere keer een hele dag. Dat is erg wisselend."

De mix onderscheidt zich vooral omdat er ook Nederlandstalig in verwerkt wordt. Alle platen die afgelopen jaar in de hitlijsten stonden en die iets betekende in Nederland, komen voorbij. Deen probeerde zelfs Ik Ga Zwemmen, de zomerhit van Mart Hoogkamer, in zijn mix te verwerken. Maar het was moeilijk om de aanwezige blazers en trompetten los te krijgen van de stem van Hoogkamer. Dat kostte zoveel tijd, dat Deen besloot om het nummer weg te laten. Suzan en Freek komen wel voorbij. Vuurwerk Omdat er net zoals vorig jaar een vuurwerkverbod geldt in Nederland, komt WEEFF Radio met een alternatief. Het eerste kwartier van 2022 kun je speakers of autoradio knalhard zetten, om via de radio het geluid van het mooiste siervuurwerk mee te krijgen. Gratis en 100% veilig!

Dit is de volledige WEEFF Radio programmering op oudejaarsdag: 12:00 - 14:00: Van 12 tot WEEFF met de leukste van 2021 14:00 - 16:00: De beste jaren 70 disco show 2021 met Henk Rustenburg 16:00 - 18:00: Desi's oudjaarsdipje met Desi Bootsman 18:00 - 19:00: WEEFF In Da Mix 2021 met Marcel Deen 19:00 - 21:00: Het laatst WEEFF Café..... van 2021 met Martin van der Linde en Joost Kok 21:00 - 22:00: WEEFF In Da Mix 2021 met Marcel Deen (herhaling) 22:00 - 00:00: Met WEEFF onderweg naar 2022 00:00 - 00:15: Vuurwerk op je radio!